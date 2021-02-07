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07.02.2021,  
23:25
Текст:  Тимур Алимов

Генерал США признал отставание ядерного арсенала от российского

У Соединенных Штатов существуют "серьезные слабости" в ядерном арсенале. Вашингтон отстает в модернизации этого типа вооружений, заявил в интервью телеканалу Fox News генерал Джек Кин, возглавлявший ранее штаб сухопутных войск США.

По словам генерала, в России завершается многолетняя программа модернизации ядерного оружия, а у США оно находится "в плачевном состоянии".

- Ядерный арсенал является сдерживающим фактором, и нам нужно его модернизировать. В противном случае наши потенциальные противники получат козырь - они могут воспользоваться слабостями нашего ядерного вооружения, - заявил Кин.

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости
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Кроме того, по мнению генерала, Соединенные Штаты отстают от России и Китая в военных средствах для неядерного конфликта. В частности, в американской армии необходимо увеличить число наступательных и противокорабельных ракет, а также обновить стандартное вооружение. Иначе, считает Кин, США рискуют оказаться в положении проигрывающего, из-за чего обычный конфликт может перерасти в ядерный.

- Пентагону необходимо как можно скорее приспособить средства ведения войны к новым обстоятельствам, - резюмировал генерал.

Напомним, ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард назвал реальной возможность применения ядерного оружия в случае войны с Россией или Китаем. Он отметил, что это произойдет в случае проигрыша в конфликте с применением обычных вооружений.

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