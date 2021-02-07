Генерал США признал отставание ядерного арсенала от российского

По словам генерала, в России завершается многолетняя программа модернизации ядерного оружия, а у США оно находится "в плачевном состоянии".

- Ядерный арсенал является сдерживающим фактором, и нам нужно его модернизировать. В противном случае наши потенциальные противники получат козырь - они могут воспользоваться слабостями нашего ядерного вооружения, - заявил Кин.

Кроме того, по мнению генерала, Соединенные Штаты отстают от России и Китая в военных средствах для неядерного конфликта. В частности, в американской армии необходимо увеличить число наступательных и противокорабельных ракет, а также обновить стандартное вооружение. Иначе, считает Кин, США рискуют оказаться в положении проигрывающего, из-за чего обычный конфликт может перерасти в ядерный.

- Пентагону необходимо как можно скорее приспособить средства ведения войны к новым обстоятельствам, - резюмировал генерал.

Напомним, ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард назвал реальной возможность применения ядерного оружия в случае войны с Россией или Китаем. Он отметил, что это произойдет в случае проигрыша в конфликте с применением обычных вооружений.