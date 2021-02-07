Гинцбург: Противопоказаний к прививке "Спутником V" для аллергиков нет

Противопоказаний к вакцинации от коронавируса для аллергиков нет, однако аллергия не должна находиться в стадии обострения, сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если аллергик не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний", - сказал Гинцбург в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

При этом он отметил, что до и после вакцинации необходимо избегать контакта с аллергенами.

"Если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, которая очень часто присутствует, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации, конечно, надо избегать контакта, чтобы не было приступа", - пояснил Гинцбург.

Тем не менее в инструкции по применению вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") указано, что в число противопоказаний включено, в том числе, наличие следующих факторов: "гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе". Кроме того, если после введения первого компонента возникли "тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.)", то второй компонент вакцины уже не вводят.