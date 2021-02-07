Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Рому"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в Турине принимал "Рому". Перед этой встречей римляне опережали соперника на одно очко и занимали третье место в таблице.

Матч не получился ярким. Команды в начале встречи не создали большого количества моментов. Но на 13-й минуте встречи хозяева вышли вперед. Криштиану Роналду нанес не самый сильный, но идеальный по точности удар из-за пределов штрафной. Мяч прицельно попал в дальний от вратаря угол.

Этот гол стал для португальца 300-м после того как ему исполнилось 30 лет, а в нынешнем сезоне Роналду отличился уже в 16-й раз. После перерыва туринцы закрепили свой успех. Прерывая прострел игрока "Ювентуса" Рожер Ибаньес переправил мяч в сетку собственных ворот.

В итоге туринцы выиграли со счетом 2:0 и вышли на третье место, набрав 42 очка. У римлян осталось 40 баллов и они опустились на четвертую позицию.