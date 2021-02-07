Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин забил два мяча в стартовые 13 минут матча 24-го тура чемпионата Франции в гостях против "Нима".

В обоих случаях россиянину ассистировал Фоде Балло-Туре. В нынешнем сезоне Головин в общей сложности отличился трижды: ранее он забил в гостевой встрече с "Лорьяном" (5:2), едва выйдя на замену.

Напомним, что Александр пропустил четыре месяца из-за травмы. Вернувшись после серьезного повреждение, он в основном выходит на поле со скамейки запасных. Однако сегодня главный тренер монегасков Нико Ковач выпустил экс-хавбека ЦСКА с первых минут.