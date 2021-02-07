Кабмин упростил порядок получения субсидий на строительство соцучреждений

Правительство РФ упростило порядок получения господдержки для регионов на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. Для этого предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет в том числе о свидетельстве о праве собственности на земельный участок, разрешении на строительство, заключении государственной экспертизы на проект. Теперь эти документы можно будет направить после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы.

"Решение сократит сроки заключения соглашений, даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов. В результате это ускорит начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов", - сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется также, что эти изменения были внесены в государственную программу "Социальная поддержка граждан".