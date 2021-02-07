Как 40 лет назад авиакатастрофа "обезглавила" Тихоокеанский флот

Авиакатастрофа, случившаяся 7 февраля 1981 года в окрестностях Пушкина Ленинградской области, полностью "обезглавила" весь тогдашний Тихоокеанский флот. Одним из последствий трагедии стал отказ военных от лайнеров Ту-104.

В феврале 1981 года руководство страны собрало в Ленинграде командование всех флотов, включая Тихоокеанский. Целью были командно-штабные учения, которые заняли неделю. После мероприятия дальневосточные офицеры засобирались домой: лететь предстояло на Ту-104, таким же лайнером они прибыли и в Ленинград.

7 февраля выдалось снежным, однако несмотря на непогоду борт вылетел в 16:02. Он начал набирать высоту, оторвался от земли и буквально через несколько секунд рухнул в 20 метрах от взлетно-посадочной полосы. Взрыв не оставил шансов 44 пассажирам и 6 членам экипажа.

- Упав на спину, самолет мгновенно взорвался. Страшно громыхнуло, вверх рванул черный столб дыма и огня... Пожар длился час-полтора. Керосиновая река течет, горит и тут же затухает - там снегу было по колено. Поэтому основной огненный поток вскоре отошел, но самолет тушили еще некоторое время. В живых не осталось никого - самолет перевернулся, 30 тонн горящего керосина испепелили людей. Не обгорел только экипаж самолета - летчики вылетели по инерции вперед, в снег, через фонарь кабины и сразу погибли, - рассказывал очевидец катастрофы старший офицер Виктор Гамага в книге "Прерванный полет".

Единственный выживший в момент падения - старший лейтенант Валентин Зубарев, которого выбросило из кабины экипажа в момент удара - скончался по пути в больницу. Из тех, кто должен был лететь этим рейсом, в живых осталось двое, по счастливой случайности. Утром того же дня в Мурманск к сыну улетел вице-адмирал Рудольф Голосов, начальник штаба ТОФ. Другим рейсом предпочел лететь и командующий Камчатской военной флотилией вице-адмирал Геннадий Хватов.

На борту злополучного лайнера было все командование Тихоокеанского флота, включая 55-летнего адмирала Эмиля Спиридонова. В самолете находились, в частности, заслуженный военный летчик СССР Георгий Павлов, командующий ВВС Тихоокеанского флота, вице-адмирал Владимир Сабанеев, начальник разведки флота контр-адмирал Геннадий Леонов, в общей сложности - 16 адмиралов и генералов, капитаны первого ранга. На борту находилось и несколько гражданских - жены и другие родственники военных. Командиром экипажа был подполковник Анатолий Инюшин, один из опытнейших летчиков, больше половины своего стажа проведший за штурвалом Ту-104. При проведении расследования версия об ошибках экипажа была отметена сразу.

Что же явилось причиной катастрофы? С учетом того, что трагедия обезглавила Тихоокеанский флот, первой же версией был выдвинут теракт. Вариант с диверсией рассматривался еще и потому, что не так давно завершилась Китайско-Вьетнамская война. Другой причиной могли бы напряженные отношения с США, заинтересованными в том, чтобы вмешаться в события в Афганистане путем высадки десанта в Тихом и Индийском океане.

Впрочем, доказать участие иностранных спецслужб в авиакатастрофе не удалось. Официальная причина трагедии оказалась куда более прозаичной.

Взлетавший Ту-104 был под завязку набит незакрепленным грузом, в том числе - тяжелыми рулонами типографской бумаги, личными вещами. Пассажиры сидели несбалансированно. В своей статье "Даже адмирал не отменит законы аэродинамики" заслуженный военный летчик России Виктор Сокерин писал, что положение самолета после отрыва, вставшего "крестом", говорит о том, что центровка превышала предельно-заднюю. "Экипаж при этом бессилен", - заключил он.

Сразу же после случившегося информация о катастрофе была засекречена. Большинство погибших похоронили на Серафимовском кладбище Ленинграда. Мемориал в память о них был воздвигнут в 1983 году. Каждый год в Николо-Богоявленском Морском соборе Санкт-Петербурга 7 февраля служится панихида по жертвам этой авиакатастрофы.