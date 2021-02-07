Как американская печатная пресса адаптируется к онлайн-веку

Владельцы газеты The New York Times опубликовали отчет, согласно которому за последние четыре года изданию удалось привлечь 5 миллионов новых пользователей, подписанных только на цифровые продукты. Из них 2,3 миллиона - только за последний год. Всего же число подписчиков на "цифру" у издания составило около 6,7 миллиона - это примерно в 4 раза больше, чем в 2016 году.

Для сравнения, аудитория подписчиков на бумажную версию год от года сокращается и сегодня составляет около 800 тысяч (четыре года назад было около миллиона). Когда пару лет назад в NYTimes озвучили цель к 2025 году набрать 10 миллионов подписчиков, многие это восприняли как чрезмерно амбициозную цель, но теперь она выглядит вполне достижимой.

Другие ведущие газеты отстают, но тоже постепенно трансформируются из бумажных в цифровых гигантов. Газета The Washington Post с 2016 года примерно утроила аудиторию цифровых подписчиков - сегодня их около трех миллионов. У The Wall Street Journal - примерно 2,5 миллиона.

Примечательно, что при всей вражде между мейнстрим-прессой и сложившим полномочия Дональдом Трампом многие эксперты констатируют как факт, что на самом деле экс-президент во многом помог своим "заклятым друзьям" в этот турбулентный переходный период. Трамп как немногие умел генерировать резонансные события в информационной среде, привлекающие аудиторию, что помогало критикующей его прессе набирать новых подписчиков. Например, период выборов в ноябре прошлого 2020 года стал рекордным по посещаемости для сайта NYTimes, который за неделю тогда собрал более 273 миллионов просмотров.

Но, конечно, не Трампом единым газеты выживают в новых реалиях. Бум цифровой подписки стал результатом и целенаправленной работы по развитию собственной информационно-развлекательной экосистемы "Серой леди", как называют NYTimes в США. Например, издание приобрело платформу для подкастов, которые в прошлом году принесли прибыль около 40 миллионов долларов. Газета запустила отдельные приложения по подписке с кулинарными новинками и кроссвордами, играми и ребусами собственной разработки.

Период президентских выборов в США стал рекордным по посещаемости для NYTimes

Сейчас эти продукты обеспечивают примерно треть притока новых подписчиков: в четвертом квартале 2020 года 425 тысяч человек купили информационные подписки и 202 тысячи - кулинарные и развлекательные. Газета также делает ставку на имена - переманивает известных журналистов с собственной аудиторией, выстраивая под них информационные продукты. The Washington Post делает акцент на актуальных тематиках, а не именах, и также инвестирует в видеоплатформы, в том числе в соцсетях.