Новости

Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина 16:32
В Подмосковье поезд врезался в автомобиль 16:30
Форвард "Спартака" Соболев получил травму колена в матче с "Ригой" 16:28
В Москве начался крупный пожар на Варшавском шоссе 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 19:40
Рубрика: Власть

Один пишем, три в уме

Выборы в Госдуму пройдут по новым правилам
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Предстоящая в сентябре кампания по выборам депутатов Госдумы пройдет по новым правилам. По сравнению с 2016 годом, когда избирался нынешний состав палаты, может измениться длительность голосования, количество наблюдателей и подход к агитации в интернете. Уже действующие и будущие поправки в законодательство обсудили в Общественной палате РФ.

Предполагается, что Единый день голосования будет назначен на 19 сентября. Одновременно состоятся сотни избирательных кампаний разного уровня. В том числе восемь регионов выберут губернаторов, а 39 - депутатов региональных заксобраний. Выборы в Госдуму должны быть назначены президентом не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в первые две декады июня.

Фото: Константин Завражин/РГ
Памфилова: Провокации на выборах будут, мы должны быть к ним готовы

Окончательное решение о том, сколько продлится голосование в сентябре, ЦИК примет в июне, после назначения думских выборов, рассказала секретарь комиссии Майя Гришина. "Сейчас в законе предусмотрено, что по решению ЦИК на выборах депутатов Госдумы может применяться голосование в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение за ЦИК, но, соответственно, по ситуации уже в десятидневный срок после объявления кампании у ЦИК появляется право принять такое решение", - сказала она.

Гришина напомнила, что по новому избирательному законодательству, выборы в регионах продлятся столько же дней, сколько и думские. В случае трехдневного голосования все его дни будут считаться основными и запрет на агитацию вступит в силу в четверг. В этом случае изменится и порядок назначения наблюдателей: от каждого субъекта наблюдения (кандидат, партия, общественная палата) может быть назначено шесть представителей, по двое на каждый день. Одномоментно на участке может работать только один наблюдатель от каждого штаба или общественной палаты.

К Единому дню голосования должны заработать новые правила агитации в интернете. Соответствующий законопроект в конце декабря прошел первое чтение в Госдуме. ЦИК и избиркомы субъектов РФ, согласно этому документу, получат полномочия обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах, рассказала секретарь ЦИК.

Выборы в регионах продлятся столько же дней, сколько и думские

"Речь идет о спланированных финансируемых акциях агитационного характера", оплаченных не из избирательного фонда кандидата, пояснила она. "Очевидно, что здесь (имеет место) негативное влияние, которое необходимо ограничивать", - добавила она. При этом бесплатно поддерживать кандидатов в интернете будет можно. Например, за комментарий под постом никого не накажут и доступ к сайту не ограничат.

Добавим, что под запрет попадут также материалы, изготовленные с нарушением законодательства. Например, если к агитации привлекут несовершеннолетних или иностранцев. Что касается порядка блокировки, то после принятия законопроекта процесс значительно ускорится. До сих пор ограничить доступ к незаконной агитации было возможно лишь через суд. Новый механизм будет выглядеть так: при обнаружении незаконной агитации избирком обращается в Роскомнадзор, где принимается решение о незамедлительной блокировке через оператора связи, провайдера или владельца сайта. Ограничения будут действовать в течение периода агитации, во время голосования и еще пять дней с момента определения результата выборов. При этом ресурс может быть разблокирован после удаления незаконного контента.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса