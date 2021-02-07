Предстоящая в сентябре кампания по выборам депутатов Госдумы пройдет по новым правилам. По сравнению с 2016 годом, когда избирался нынешний состав палаты, может измениться длительность голосования, количество наблюдателей и подход к агитации в интернете. Уже действующие и будущие поправки в законодательство обсудили в Общественной палате РФ.

Предполагается, что Единый день голосования будет назначен на 19 сентября. Одновременно состоятся сотни избирательных кампаний разного уровня. В том числе восемь регионов выберут губернаторов, а 39 - депутатов региональных заксобраний. Выборы в Госдуму должны быть назначены президентом не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в первые две декады июня.

Окончательное решение о том, сколько продлится голосование в сентябре, ЦИК примет в июне, после назначения думских выборов, рассказала секретарь комиссии Майя Гришина. "Сейчас в законе предусмотрено, что по решению ЦИК на выборах депутатов Госдумы может применяться голосование в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение за ЦИК, но, соответственно, по ситуации уже в десятидневный срок после объявления кампании у ЦИК появляется право принять такое решение", - сказала она.

Гришина напомнила, что по новому избирательному законодательству, выборы в регионах продлятся столько же дней, сколько и думские. В случае трехдневного голосования все его дни будут считаться основными и запрет на агитацию вступит в силу в четверг. В этом случае изменится и порядок назначения наблюдателей: от каждого субъекта наблюдения (кандидат, партия, общественная палата) может быть назначено шесть представителей, по двое на каждый день. Одномоментно на участке может работать только один наблюдатель от каждого штаба или общественной палаты.

К Единому дню голосования должны заработать новые правила агитации в интернете. Соответствующий законопроект в конце декабря прошел первое чтение в Госдуме. ЦИК и избиркомы субъектов РФ, согласно этому документу, получат полномочия обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах, рассказала секретарь ЦИК.

Выборы в регионах продлятся столько же дней, сколько и думские

"Речь идет о спланированных финансируемых акциях агитационного характера", оплаченных не из избирательного фонда кандидата, пояснила она. "Очевидно, что здесь (имеет место) негативное влияние, которое необходимо ограничивать", - добавила она. При этом бесплатно поддерживать кандидатов в интернете будет можно. Например, за комментарий под постом никого не накажут и доступ к сайту не ограничат.

Добавим, что под запрет попадут также материалы, изготовленные с нарушением законодательства. Например, если к агитации привлекут несовершеннолетних или иностранцев. Что касается порядка блокировки, то после принятия законопроекта процесс значительно ускорится. До сих пор ограничить доступ к незаконной агитации было возможно лишь через суд. Новый механизм будет выглядеть так: при обнаружении незаконной агитации избирком обращается в Роскомнадзор, где принимается решение о незамедлительной блокировке через оператора связи, провайдера или владельца сайта. Ограничения будут действовать в течение периода агитации, во время голосования и еще пять дней с момента определения результата выборов. При этом ресурс может быть разблокирован после удаления незаконного контента.