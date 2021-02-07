Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться российской или китайской вакциной, если они будут зарегистрированы в Европе. Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Welt am Sonntag.

По его словам, "речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах".

Более того, Курц отметил, что готов организовать в Австрии производство вакцин из России и КНР, если их зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). То же самое относится и к вакцинам из других стран, потому что главная задача - получить как можно быстрее более безопасную вакцину независимо от того, кем она была разработана, сказал он.

При этом канцлер подчеркнул, что EMA очень медленно работает над допуском других вакцин в ЕС.

С декабря 2020 года в Австрии идет вакцинация препаратами Pfizer и BioNTech, также прибыла первая партия AstraZeneca.