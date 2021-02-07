Команда Медведевой лидирует перед выступлением одиночниц

Команда Евгении Медведевой опережает сборную Алины Загитовой на Кубке Первого канала перед заключительным видом программы - произвольной программы у одиночниц.
После выступления спортивных пар команда Медведевой вела со счетом 2131,66 против 2155,72 балла.
Самые высокие оценки получили самые опытные участники - призеры чемпионатов мира, действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов (158,45 балла).
Команда Алины Загитовой
Евгения Тарасова - Владимир Морозов - 158,45
Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин - 143,58
Команда Евгении Медведевой
Анастасия Мишина - Александр Галлямов - 156,30
Александра Бойкова - Дмитрий Козловский - 151,10