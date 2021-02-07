Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов

Второй соревновательный день командного Кубка Первого канала, который проходит в Москве, стартовал с выступления танцевальных дуэтов.

Напомним, что вчера выдающиеся прокаты Камилы Валиевой и Анны Щербаковой помогли команде Алины Загитовой оторваться от сборной Евгении Медведевой, которая лидировала на протяжении почти всего первого соревновательного дня. После произвольного танца расклад сил не поменялся. Хотя команда Медведевой немного сократила отставание: 1291,03 против 1305,82 балла.

Призеры чемпионатов Европы, действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, выигравшие короткую программу, были лучшими и в произвольной, получив от судей 134,2 балла. Второй результат показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (128,05).

Команда Алины Загитовой

Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро - 128,05

Аннабель Морозов - Андрей Багин - 123,27

Елизавета Худайбердиева - Егор Базин - 123,09

Команда Евгении Медведевой

Александра Степанова - Иван Букин - 134,20.

Софья Шевченко - Игорь Еременко - 120,57

Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин - 123,34