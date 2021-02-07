Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане

Международная группа экспертов ВОЗ обнаружила, по словам входящего в группу американо-британского эксперта Питера Дасзака, "важные улики", касающиеся роли рынка морепродуктов города Ухань во вспышке коронавируса. Об этом 7 февраля сообщает агентство Bloomberg.

По словам Дзасака, рынок в Ухане пока что остается практически в том виде, в каком он был закрыт, когда работавшие там люди начали спешно его покидать с 1 января 2020 года, после того как выяснилось, что на рынке распространился коронавирус.

Более подробную информацию эксперт обещал представить до отъезда группы ВОЗ из Китая, которая запланирована на 10 февраля.

Ранее замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, эксперт в группе ВОЗ от России, отмечал, что хотя вирус вполне мог распространиться с рынка морепродуктов в Ухане, но это не означает, что он появился именно там.

Питер Дзасак также рассказал, что китайская сторона предоставила полный доступ ко всем объектам, которые эксперты изъявили желание посетить и дали возможность пообщаться со всеми людьми, с которыми было необходимо.

Еще один эксперт группы ВОЗ, Мария фон Керкхове, заявила 5 февраля, что по итогам поездки будет подготовлен подробный отчет, который, однако, "не даст ответов на все имеющиеся вопросы", и что необходимы дополнительные исследования.