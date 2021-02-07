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07.02.2021 19:23
Рубрика: В мире

Тапочки вместо шпилек

Коронавирус изменил привычки покупателей во всем мире
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Эпидемия коронавируса заставила людей по всему миру пересмотреть свои списки покупок. В эпоху удаленной работы забота о доме стала важнее, чем забота о внешности, и на косметику покупатели тратят гораздо меньше денег, чем на бытовую химию.
Фото: Александр Рюмин/ РИА Новости Фото: Александр Рюмин/ РИА Новости
Фото: Александр Рюмин/ РИА Новости

Спустя год после начала эпидемии коронавируса крупнейшие международные консалтинговые компании и производители различных товаров проанализировали, как изменились предпочтения и привычки покупателей по всему миру. Оказалось, что самой популярной бытовой техникой 2020 года в США и Европе стала посудомоечная машина, а самое большое падение продаж - на 40 процентов - засчитали туфли на шпильках. Британская радиостанция BBC сообщила, что супермаркеты не распродали запасы солнцезащитных кремов, на 25 процентов упали продажи профессиональной косметики и средств для макияжа.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Журналисты цитируют исследование инвестиционной группы JP Morgan, согласно которому спрос на чистящие средства для дома, кухонь и ванных был просто "аномальным" - "плюс 33 процента к прошлому году". BBC отмечает, что главной проблемой 2020 года стал рост употребления алкоголя. "В США JP Morgan констатировал 40-процентный рост спроса на крепкие напитки и 20-процентный рост на вино и пиво". Кроме того, люди стали гораздо больше есть. По данным авторитетного консалтингового агентства Deloitte, на 21 процент выросло число тех, кто планирует в текущем месяце значительные траты на еду, на 17 процентов - на бытовую химию и другие хозяйственные товары, на 11 процентов - на лекарства. Одновременно на 17 процентов сократилось количество людей, желающих в ближайший месяц потратить больше денег на одежду, на 14 процентов - на электронику, на 25 процентов - на мебель. Кроме того, вырос спрос на краску для волос в домашних условиях и на средства ухода.

В Deloitte составили "рейтинг страха" в эпоху коронавируса, который показал, что 30 процентов людей боится возвращаться на свои "доковидные" рабочие места. Кроме того, оказалось, что именно поход в магазин вызывает наибольшие опасения у 45 процентов людей по всему миру. 38 процентов не доверяют сфере услуг, которые подразумевают непосредственное общение с другими людьми, например в салонах красоты. 33 процента опрошенных боятся останавливаться в гостиницах, а 31 процент - ходить в рестораны. Так что дом и дальше будет оставаться приоритетной строчкой расходов.

Эксперт консалтингового агентства Accenture Оливер Райт сообщил журналистам, что большинство крупных международных компаний не собирается возвращать своих сотрудников в старые офисы и будет отдавать предпочтение удаленной работе. "Это значит, что в ближайшие десять лет дом будет играть очень большую роль при выборе товаров и услуг", - считает он.

30 процентов людей боится возвращаться на свои "доковидные" рабочие места 

Эту тенденцию подмечают и компании, торгующие одеждой и обувью. Например, летом агентство Reuters сообщило, что наиболее популярными товарами среди клиентов одного из всемирно известных брендов в условиях пандемии коронавируса стали спортивная одежда, одежда для сна и нижнее белье, а костюмы и галстуки пылятся на полках. Продажи постельных принадлежностей этой же компании выросли на 150 процентов, а полотенец - на 185 процентов.

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