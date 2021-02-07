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07.02.2021 21:03
Рубрика: Культура

Кто возглавил кинопрокат России на минувших выходных

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 4-7 февраля 2021 года продолжает возглавлять анимационный фильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" - 210 млн руб. и 880 млн руб. за 18 дней показов.
Пять театральных премьер февраля

Далее следует криминальная ретро-драма Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях" - 58 млн руб. и 168 млн руб. на второй неделе показов.

Третья строчка у фэнтезийного боевика Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" - 37 млн руб. и 137 млн руб. за 11 дней показов. На четвертом месте - сказка Дмитрия Дьяченко с бюджетом 650 млн руб. "Последний богатырь: корень зла" - 28.5 млн руб. и 2 млрд 70 млн руб. за все время показов. Пятая позиция - у криминально-драматического боевика Роберта Лоренца "Заступник" - 27.5 млн руб.

Все четыре отечественные премьеры ("Стендап под прикрытием", "Северный ветер", "Огонек Огниво" и "Кто-нибудь видел мою девчонку?") не попали в первую пятерку лидеров отечественного кинопроката за текущий уик-энд. Лучший результат среди них показала костюмная драма Ренаты Литвиновой с бюджетом 175 млн руб. "Северный ветер" - 19 млн руб. всего за два дня показов в субботу и в воскресенье.

Культура Кино и ТВ

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