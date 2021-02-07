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07.02.2021 19:02
Рубрика: Власть

Не время сжигать мосты

Сергей Лавров и Жозеп Боррель подтвердили важность диалога между Россией и Евросоюзом
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Визит шефа европейской дипломатии в Россию - первый с 2017 года - вызвал в Брюсселе резонанс. Испанский дипломат Жозеп Боррель, посетивший Москву 4-6 февраля, постарался провести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым так, чтобы не добавлять остроты в отношения между ЕС и РФ, которые и без того переживают не лучшие времена. За это на Борреля по возвращении обрушился шквал критики и в брюссельских кулуарах, и в европейских СМИ.
Сергей Лавров и Жозеп Боррель призвали "оставить открытыми дипломатические каналы". Фото: РИА Новости Сергей Лавров и Жозеп Боррель призвали "оставить открытыми дипломатические каналы". Фото: РИА Новости
Сергей Лавров и Жозеп Боррель призвали "оставить открытыми дипломатические каналы". Фото: РИА Новости

Накануне визита от верховного представителя ЕС по иностранным делам потребовали ужесточить повестку, включив в нее вопрос о перспективе новых санкций. В Европарламенте и вовсе раздавались призывы отменить поездку. Однако Боррель не стал отказываться от приглашения российского коллеги, да и об угрозе санкциями предпочел не упоминать.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза

Хотя испанец заявил, что отношения единой Европы и России "достигли дна", он все же призвал "оставить дипломатические каналы открытыми". С ним согласился Лавров. "Это была честная дискуссия... Важно, что с обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и непредсказуемыми последствиями... Мы остаемся соседями и вместе несем ответственность за поддержание стабильности на общем европейском, евразийском континенте", - отметил глава МИД России.

Он напомнил, что в марте страны ЕС соберутся на саммит, чтобы провести ревизию отношений с Москвой. "Рассчитываем, что выбор будет сделан в пользу конструктивного, профессионального и прагматичного взаимодействия", - заключил министр. При этом он напомнил о переданной в офис Борреля подборке видеозаписей жестких разгонов демонстраций на улицах европейских городов, а также о примерах политических судебных решений, в том числе на родине испанского дипломата. "Я бы привлек внимание к истории с тремя заключенными в Испании, осужденными на 10 и более лет за организацию референдумов в Каталонии... Судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанскому руководству... с призывом отменить приговоры, принятые по политическим мотивам. Испанские власти ответили: "Вы знаете, у нас есть наша судебная система. Даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах по нашим законам". Это ровно то, что мы хотим от Запада в плане взаимности", - подчеркнул Лавров. Наконец, уже перед отъездом Боррель узнал о том, что МИД России высылает трех дипломатов - представителей Швеции, Польши и Германии - за участие в несанкционированных митингах в Москве и Петербурге.

И все же Лаврову и Боррелю удалось сосредоточиться на позитивной повестке - прежде всего, вопросах борьбы с пандемией. Гость из Брюсселя поздравил россиян с успехом вакцины "Спутник V". "Хорошая новость для всего человечества. У нас будет больше инструментов для борьбы с коронавирусом... Теперь я надеюсь, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет подтвердить эффективность этой вакцины, чтобы ее можно было использовать в странах ЕС", - признал испанец.

Лаврову и Боррелю удалось сосредоточиться на позитивной повестке - прежде всего, вопросах борьбы с пандемией 

Однако в Брюсселе, где надеялись, что Боррель будет выступать в Москве с позиции "ястреба", многие не скрывали разочарования. Между тем с призывом "сохранить мосты" выступил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "Сотрудничество в энергетике остается одним из последних мостов между Россией и Европой. Я считаю, что рушить мосты - не признак силы", - цитирует главу ФРГ портал Spiegel online.

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