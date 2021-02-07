Мартин Гор из Depeche Mode выпустил сольный диск

Везде должны быть такие люди: те, кто первыми тянут руку, стараясь решить сложную задачу, поставить полезный опыт, рискнуть. В школе, науке, искусстве, путешествиях... В музыке, особенно электронной и компьютерной, это Мартин Гор из Depeche Mode. Он обожает изобретать новые звуки и тембры, аранжировки и подачи своих музыкальных идей. А сейчас выпустил необычный сольный релиз - The Third Chimpanzee. Обложку к нему впервые в истории мировой музыки нарисовала обезьяна-капуцин по кличе Покетс Уорхолл, то есть Карман Уорхолла. И живопись завораживает не меньше, чем музыка.

Это очень необычная премьера. Музыка в ней порывистая, ритмичная, футуристическая инструментальная и в то же время стихийная, где мелодии наскакивают одна на другую, а главенствуют взбалмошная стихийность и неистовство. И это в новом релизе в равной степени удивляет, привлекает и отталкивает. Неожиданно слышать такие треки от автора мелодичных и возвышенных хитов Strangelove, Enjoy the Silence или Personal Jesus. Но эта сольная работа Мартина Гора - продолжение экспериментов и поиска новых звучаний, начатых на диске 2015 года MG. Впрочем, нынешняя премьера еще более небанальна. В ней есть привлекательный набор тактов кинематографических традиций IDM, но в основном - экспериментальные техно-треки.

Ведь этот альбом - фактически музыкальная иллюстрация к книге Джареда Даймонда о животных, музыкальные размышления об истоках человеческого поведения и попытка подслушать новые тембры, а главное, ритмы у "братьев наших меньших". Странно, что никто этого не делал. А вот клавишнику и автору почти всех хитов Depeche Mode это удалось. Рваные ритмы, взъерошенная экспрессия, непривычные гармонии, визгливые, стонущие, рычащие тона, почти напоминающие человеческие голоса, пойманные в ловушку компьютерами и технологиями. Что ж, так все, наверное, и есть. Каждый трек посвящен какому-то виду обезьян. И, похоже, учится у него. Особенно удачен "Мандрил" с его синтезаторными крючками, неутомимо меняющимися ритмами и орущим электронным риффом, которые делают эту песню хитом, несмотря на всю ее необычность. "Капуцин" звучит уже почти как ритмическая и мелодическая основа для будущей песни Depeche Mode и привлекателен своими эффектами, гармонией. А "Верветка" - уже почти классическое техно, на восемь минут звучания, неспешное, но ближе к коде, в котором появляется жутковатая, почти голосоподобная мелодия. Поклонники электроники и техно приняли этот экспериментальный альбом с большим одобрением, чем более технократический и довольно бездушный MG. Любопытно, как бы восприняли этот диск обезьяны, жизни которых он, собственно, и посвящен... Эти животные, как и мы, любят слушать музыку, а иногда и бормотать, почти напевать себе под нос, словно начинающие рэперы. Интересно и то, на какие эксперименты еще решится Мартин Гор. Смелости и умения использовать синтезаторы в креативных затеях у него по-прежнему больше, чем у других звезд.

Кстати

На церемонии Moog Innovation Award Мартина Гора наградили как одного из самых влиятельных и инновационных клавишников современности.