МЧС появилось в TikTok и других молодежных соцсетях

МЧС России завело аккаунты в популярных среди молодежи социальных сетях. Как отмечается на сайте чрезвычайного ведомства, "к действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще две - TikTok и Likee".

Такое решение в МЧС связали с необходимостью и в дальнейшем "популяризации культуры безопасности среди населения".

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на новых площадках уже публикуется полезный для пользователей контент. "Это челенджи, демонстрируемые спасателями трюки, видео от первого лица, - рассказали в чрезвычайном ведомстве. - Совсем скоро там можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни и многое другое".

В настоящее время МЧС России представлено в 11 соцсетях и мессенджерах (кроме новых двух). Уже функционируют ведомственные страницы - ВКонтакте, в Одноклассниках, Instagram, Facebook, Youtube, Яндекс.Дзен, Twitter - и некоторые другие сообщества МЧС России.