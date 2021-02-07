Министерство обороны России планирует дополнительные закупки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом в пятницу сообщил на совещании на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, вопрос развития высокоточного оружия большой дальности находится на особом контроле у президента России. "В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на основании расчетов Генштаба совместно с минпромторгом уже организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности.

На совещании, которое прошло в закрытом режиме, обсуждались предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи.

Ранее сообщалось, что серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российской армии начнутся в 2022 году. В конце прошлого года президент России Владимир Путин призвал внимательно следить за изменениями в научно-технической сфере при развитии вооружений и не позволять себе "почивать на лаврах".

На ежегодной пресс-конференции глава государства заявлял, что Россия ведет разработку технологий, которые помогут противостоять гиперзвуковому оружию, разрабатываемому потенциальными противниками. Он отметил, что пока только Россия обладает такими вооружениями, но в скором времени оно появится и у США.