Минстрой упрощает порядок проведения онлайн-собраний жильцов

Усовершенствовать порядок проведения онлайн-собраний жильцов предлагает Минстрой. Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс.

Предполагается внести изменения в две статьи ЖК. Так, корректируется положение о заочном голосовании - его можно будет проводить с помощью одной из нескольких систем (помимо ГИС ЖКХ это могут быть, например, аналогичные региональные системы или портал госуслуг).

Кроме того, предлагается закрепить в законодательстве возможность направления жителями предложений по повестке дня общего собрания в электронной форме. Собственники, обладающие не менее чем 10% голосов, вправе будут обратиться в управляющую организацию с предложением провести собрание не только в письменной форме, как сейчас, но и через информационную систему.