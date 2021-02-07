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Текст:   Марина Трубилина 
12:43 07.02.2021

Минстрой упрощает порядок проведения онлайн-собраний жильцов

Усовершенствовать порядок проведения онлайн-собраний жильцов предлагает Минстрой. Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Должники смогут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Предполагается внести изменения в две статьи ЖК. Так, корректируется положение о заочном голосовании - его можно будет проводить с помощью одной из нескольких систем (помимо ГИС ЖКХ это могут быть, например, аналогичные региональные системы или портал госуслуг).

Кроме того, предлагается закрепить в законодательстве возможность направления жителями предложений по повестке дня общего собрания в электронной форме. Собственники, обладающие не менее чем 10% голосов, вправе будут обратиться в управляющую организацию с предложением провести собрание не только в письменной форме, как сейчас, но и через информационную систему.

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