Пандемия коронавируса не просто ускорила цифровую трансформацию, но обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", - предупредил он коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), собравшихся в Казахстане на межправительственный совет.

Другие страны союза осторожно подходят к теме цифровизации в рамках "пятерки", хотя успех стратегии сотрудничества непосредственно связан с продвижением совместной цифровой повестки и внедрением электронных сервисов. Такое мнение российский премьер высказал в ходе пленарной сессии цифрового форума в Алма-Ате. "Это включает создание единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек. Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - пояснил Мишустин.

Из Москвы видят попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы. "Это очень заметно по тому, как в том числе в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению в действие систем, в частности, регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов, транспортных средств, а также систем прослеживаемости и маркировки товаров", - отметил премьер-министр России.

Затягивание цифровизации и унификации механизмов может иметь негативные последствия для ЕАЭС. "Угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами", - предупредил Михаил Мишустин.

Совместная цифровая платформа союза, по словам российского премьера, должна быть нацелена на улучшение жизни человека в условиях ведения бизнеса: "Только так люди почувствуют, что интеграция действительно приносит пользу". При этом она должна строиться с учетом национальных интересов и сопряжением информационных систем.

Сейчас, например, разрабатывается приложение "Работа в ЕАЭС", которое способствует созданию единого рынка труда. "Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе, кстати, и медицинскую страховку, - разъяснил глава кабмина. - Это поможет также с выбором жилья. Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран". Разработку сервиса планируется завершить в начале следующего года. Благодаря приложению можно будет решить до переезда почти все вопросы, связанные с пребыванием и работой, не прибегая к услугам порой недобросовестных посредников. "Мне кажется, что это будет классный такой бесшовный сервис для всех желающих найти работу в наших странах", - оценил Мишустин разработку.

Угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами ЕАЭС

Почти весь прошлый год прошел под знаком пандемии коронавируса. Государства союза благодаря своим слаженным действиям смогли не допустить самого плохого сценария для экономик, считает глава российского правительства. Но борьба с заболеванием остается в повестке дня важным направлением. "Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза", - указал Михаил Мишустин, выступая на Евразийском межправительственном совете. Россия готова оказывать партнерам поддержку и делиться опытом.

Страны мира по-разному реагировали на проблемы, возникшие из-за коронавируса. "Вместо того чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах. Все это может привести к непредсказуемым, даже опасным последствиям", - заявил председатель правительства России.

- С каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны, - подчеркнул он. - В этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие в рамках союза промышленной кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень.

Премьер призвал коллег усилить в ЕАЭС поддержку совместных инициатив по борьбе с инфекциями. "Тех, которые в первую очередь касаются профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - сказал Мишустин.

Комплексная совместная работа должна вестись в сфере образования, где предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также ученых степеней и званий. Приоритетом названы распространение энергоэффективных технологий и внедрение принципов "зеленой" экономики. А для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы необходимо сближать налоговые законодательства участников союза.