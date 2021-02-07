На неделе нефть вернется в эпоху до пандемии: Что станет с рублем

На этой неделе рубль значительно укрепился к иностранным валютам. Судя по официальным курсам, которые устанавливает Центробанк РФ, доллар за неделю подешевел с 76,25 до 75,11 рубля (-1,5%). Европейская валюта за это же время снизилась с 92,30 до 89,88 рубля (-2,6%).

Специально для "Российской газеты" Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари Евразия", объяснил причины такого укрепления национальной валюты и дал прогноз на следующую неделю:

- Более быстрое падение евро к рублю по сравнению с долларом связано с тем, что сам евро дешевел относительно доллара на мировом валютном рынке. За неделю валютная пара евро/доллар снизилась с 1,2100 до 1,1970 (-1,1%).

Укреплению рубля способствовал рост нефтяных цен. За неделю биржевые фьючерсы на сорт Brent выросли с 55 до 59,3 доллара за баррель (+7,8%). В пятницу вечером нефть торговалась на уровнях второй половины февраля прошлого года. И вплотную подошла к важному показателю - 59,6 доллара за баррель. Преодолев его нефть вернется к значениям января прошлого года, когда еще никакой коронавирус не влиял на котировки барреля.

В четверг вечером президент США Джо Байден сделал резкие заявления в отношении России, но это никаким образом не сказалось на рубле, напротив, в пятницу он заметно укрепился.

При сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке нефти укрепление рубля, вероятнее всего, продолжится и на следующей неделе. К ее окончанию доллар может снизиться до 74 рублей и, возможно, чуть ниже, а евро - до отметки 87,5 рубля.

Но если стоимость нефти преодолеет уровень 59,6 доллара и зафиксируется выше 60 долларов за баррель, можно ожидать снижение американской валюты ниже отметки 73 рублей.

В то же время, пока нельзя однозначно утверждать, что тренд на укрепление рубля будет долгосрочным. Сохраняются риски, связанные с возможными будущими санкциями.

Поэтому гражданам в вопросе сбережений целесообразно придерживаться принципа диверсификации. Иными словами, "не держать все яйца в одной корзине". Проще всего денежные сбережения разделить на три валюты: рубль, доллар и евро. И сохранять структуру такой персональной "валютной корзины" независимо от колебаний курсов на валютном рынке.