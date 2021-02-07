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07.02.2021 18:05
Рубрика: Общество

Не только вузы должны готовить кадры для науки, убежден директор ВИАМ

Текст: Александр Емельяненков
В канун Дня российской науки состоялось вручение дипломов очередному выпуску в магистратуре Всероссийского института авиационных материалов. Это единственный из 42 государственных научных центров России, кто получил такое право - создать у себя магистратуру. Генеральный директор института академик РАН Евгений Каблов рассказал "РГ", с какой целью это сделано и что дает на выходе.

- Мы исходили из понимания, что никакой вуз не сможет воспитать научного сотрудника с тем уровнем компетенций, которые необходимы для развития новых направлений. А еще в 2011 году, когда об этом мало кто говорил, мы у себя определили стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года. И нужно было самим готовить кадры...

Фото: пресс-служба ВИАМ
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По словам академика Каблова, была попытка создать Научно-образовательный центр. Однако в требованиях к НОЦ оказалось много условий, которые для института не подошли.

- Зато мы добились другого: Рособрнадзор разрешил создать магистратуру по материаловедению, в рамках которой проводится обучение и по направлению "Аддитивные технологии". Это дает нам возможность принимать бакалавров из МГТУ, РХТУ, МИСИС и других опорных вузов для двухлетнего обучения по магистерской программе. Диплом - государственного образца, и подписывает его генеральный директор ВИАМ. Что еще важно? Когда наши воспитанники готовят работу на степень магистра и выходят на ее защиту, это фактически предзащита кандидатской диссертации. Большинство из тех, кто успешно окончил магистратуру, довольно быстро получают ученую степень. А мы получаем высококачественных специалистов…

Наряду с магистратурой у научно-исследовательского института, которым с 1996 года руководит Евгений Каблов, есть и заочная аспирантура.

Академик Евгений Каблов: новые технологии, как и новые знания, не приходят сами собой. Фото: пресс-служба ВИАМ

- В ней порядка 20 человек - мы не гонимся тут за цифрами, - дал понять собеседник "РГ". - Но и за нее пришлось бороться, когда вдруг решили считать, что аспирантура - это лишь третий уровень высшего образования. Я по этому поводу выступал и в Госдуме, и в президентском совете по науке и образованию. Говорил, что аспирантура нужна научно-исследовательским институтам, чтобы готовить для себя кадры. Чтобы подающие надежду молодые люди могли учиться и перенимать опыт у наших выдающихся ученых. Не будет этого - мы потеряем и научные, и конструкторские школы, и важные технологические направления. Пусть не сразу, но эти аргументы были услышаны. И те искусственные препятствия, что мешали созданию научных аспирантур, сейчас устранены…

Полностью интервью академика Евгения Каблова публикуется в "Российской газете" 8 февраля.

Год науки и технологий - 2021 Общество Образование Универсариум

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