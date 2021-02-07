Нефтяной рынок готовится к резкому усилению конкуренции

Спрос на нефть восстанавливается, цены близки к 60 долларам за баррель, и это, вероятно, приведет к смягчению условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. России это позволит увеличить объемы экспорта, что для бюджета сейчас важнее роста котировок.

Но если альянс решит увеличить производство с апреля, конкуренция резко возрастет, и дело не только в странах ОПЕК+. "Вернуть свою долю на глобальном рынке нефти России будет достаточно сложно, - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. - При сохранении текущих цен можно ожидать достаточно быстрого восстановления добычи в США".

На фоне роста нефтяных котировок количество действующих буровых установок в США увеличивается с октября, в конце концов это приведет к росту производства. Поставки американской нефти в Европу за три года выросли почти в два раза, а в страны АТР - в полтора. Но если экспорт в Азию нефти из США растет по давно отлаженным каналам - Индия, Южная Корея, Япония, плюс связанный условиями торгового соглашения Китай, то в Европе география поставок расширяется. В 2020 году США продавали ее даже в Беларусь.

Кроме России и США основными игроками на европейском рынке до пандемии были страны Ближнего Востока, Казахстан и Азербайджан, уточняет директор департамента консалтинга "Делойт, СНГ" Павел Евтеев. В битве за Европу поставщикам придется пойти на дополнительные скидки, что уже демонстрировала Саудовская Аравия в начале 2020 года. Учитывая низкую себестоимость производства нефти на Ближнем Востоке, на снижение цен ради доли рынка смогут пойти также ОАЭ, Ирак и Кувейт.

Еще один фактор, который может усилить борьбу за рынки, - возможное снятие санкций с нефтяного экспорта Ирана. Один из самых экспортируемых из Ирана сортов - Iran Light - очень схож с российской смесью Urals. Именно на этот сорт несколько лет назад планировали перейти с российской нефти некоторые страны Средиземноморья, например, Греция и Италия. Этого не произошло из-за санкций США. Если их снимут, иранская нефть будет конкурировать с российской и в Европе, и в АТР, уверен Василий Танурков.

Наращивание производства в Иране едва ли вызовет одобрение других участников ОПЕК+. Требовать от Тегерана сдерживания объемов добычи после санкций у альянса не получится. По мнению Павла Евтеева, в этом случае инструментом "балансировки" цен может снова стать сделка ОПЕК+, которая могла бы сгладить негативный эффект от увеличения предложения на рынке.