Нефтяной рынок готовится к резкому усилению конкуренции

Новости

Кто возглавил кинопрокат России на минувших выходных 21:03
Фигуристка Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 20:39
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина 20:29
Команда Медведевой лидирует перед выступлением одиночниц 20:12
Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 20:38
Рубрика: Экономика

Кто в доле

Нефтяной рынок готовится к резкому усилению конкуренции
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Спрос на нефть восстанавливается, цены близки к 60 долларам за баррель, и это, вероятно, приведет к смягчению условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. России это позволит увеличить объемы экспорта, что для бюджета сейчас важнее роста котировок.

Но если альянс решит увеличить производство с апреля, конкуренция резко возрастет, и дело не только в странах ОПЕК+. "Вернуть свою долю на глобальном рынке нефти России будет достаточно сложно, - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. - При сохранении текущих цен можно ожидать достаточно быстрого восстановления добычи в США".

Фото: iStock
Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

На фоне роста нефтяных котировок количество действующих буровых установок в США увеличивается с октября, в конце концов это приведет к росту производства. Поставки американской нефти в Европу за три года выросли почти в два раза, а в страны АТР - в полтора. Но если экспорт в Азию нефти из США растет по давно отлаженным каналам - Индия, Южная Корея, Япония, плюс связанный условиями торгового соглашения Китай, то в Европе география поставок расширяется. В 2020 году США продавали ее даже в Беларусь.

Кроме России и США основными игроками на европейском рынке до пандемии были страны Ближнего Востока, Казахстан и Азербайджан, уточняет директор департамента консалтинга "Делойт, СНГ" Павел Евтеев. В битве за Европу поставщикам придется пойти на дополнительные скидки, что уже демонстрировала Саудовская Аравия в начале 2020 года. Учитывая низкую себестоимость производства нефти на Ближнем Востоке, на снижение цен ради доли рынка смогут пойти также ОАЭ, Ирак и Кувейт.

Еще один фактор, который может усилить борьбу за рынки, - возможное снятие санкций с нефтяного экспорта Ирана. Один из самых экспортируемых из Ирана сортов - Iran Light - очень схож с российской смесью Urals. Именно на этот сорт несколько лет назад планировали перейти с российской нефти некоторые страны Средиземноморья, например, Греция и Италия. Этого не произошло из-за санкций США. Если их снимут, иранская нефть будет конкурировать с российской и в Европе, и в АТР, уверен Василий Танурков.

Наращивание производства в Иране едва ли вызовет одобрение других участников ОПЕК+. Требовать от Тегерана сдерживания объемов добычи после санкций у альянса не получится. По мнению Павла Евтеева, в этом случае инструментом "балансировки" цен может снова стать сделка ОПЕК+, которая могла бы сгладить негативный эффект от увеличения предложения на рынке.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона