Невыездные должники смогут в режиме онлайн отслеживать свой статус

В аэропорту можно будет узнать о своих долгах почти что из первых уст. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"На портале госуслуг начал функционировать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства", - рассказали в ФССП .

Сегодня для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д. Сервис разработан совместно минцифры и службой судебных приставов.

"Ежедневно на портале госуслуг новой услугой ФССП пользуются порядка 25 тысяч граждан, что само по себе показывает его востребованность, - сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев. - Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 70 процентах случаев дающего ответ в пределах 3 секунд".

Как подчеркивают в службе судебных приставов, новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств и т.д.

Ограничение регистрационных действий означает, что человек не сможет, например, продать машину: покупателям не разрешат перерегистрировать ее на себя. Поэтому при покупке автомобиля с рук есть смысл попросить продавца провериться на портале госуслуг, чтобы избежать сюрпризов.

Поскольку многие люди по-прежнему еще не научились дружить с интернетом, служба судебных приставов использует и другие методы, чтобы довести до людей информацию.

Как сообщили в управлении ФССП по Москве, 9 февраля в столице пройдет акция "Узнай о своих долгах".

"В этот день в Москве с 11.00 до 13.00 на территории Белорусского вокзала, в терминале "Аэроэкспресс" и в пяти центрах госуслуг "Мои документы" будет проведена информационная акция", рассказали "РГ" в управлении ФССП России по Москве.

Судебные приставы ГУФССП России по г. Москве в мобильных пунктах ознакомят всех обратившихся с возможностями мобильного приложения "ФССП России" и электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств", позволяющих в любое удобное время получить актуальную информацию о наличии задолженностей и оплатить их в режиме онлайн. Сама проверка займет несколько минут. В будущем люди смогут наводить о себе справки самостоятельно.