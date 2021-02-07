Невыездные должники смогут в режиме онлайн отслеживать свой статус

Новости

Кто возглавил кинопрокат России на минувших выходных 21:03
Фигуристка Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 20:39
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина 20:29
Команда Медведевой лидирует перед выступлением одиночниц 20:12
Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 21:12
Рубрика: Экономика

Суперсервис откроет границу

Невыездные должники смогут в режиме онлайн отслеживать свой статус
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Новый сервис на портале госуслуг позволяет отслеживать в режиме онлайн свой статус у судебных приставов: есть ли долги, нет ли каких запретов, например, не закрыт ли выезд за рубеж.
В аэропорту можно будет узнать о своих долгах почти что из первых уст. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ В аэропорту можно будет узнать о своих долгах почти что из первых уст. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В аэропорту можно будет узнать о своих долгах почти что из первых уст. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"На портале госуслуг начал функционировать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства", - рассказали в ФССП .

Фото: iStock
Имущество должников будет продаваться на электронных аукционах

Сегодня для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д. Сервис разработан совместно минцифры и службой судебных приставов.

"Ежедневно на портале госуслуг новой услугой ФССП пользуются порядка 25 тысяч граждан, что само по себе показывает его востребованность, - сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев. - Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 70 процентах случаев дающего ответ в пределах 3 секунд".

Как подчеркивают в службе судебных приставов, новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств и т.д.

Ограничение регистрационных действий означает, что человек не сможет, например, продать машину: покупателям не разрешат перерегистрировать ее на себя. Поэтому при покупке автомобиля с рук есть смысл попросить продавца провериться на портале госуслуг, чтобы избежать сюрпризов.

Поскольку многие люди по-прежнему еще не научились дружить с интернетом, служба судебных приставов использует и другие методы, чтобы довести до людей информацию.

Как сообщили в управлении ФССП по Москве, 9 февраля в столице пройдет акция "Узнай о своих долгах".

"В этот день в Москве с 11.00 до 13.00 на территории Белорусского вокзала, в терминале "Аэроэкспресс" и в пяти центрах госуслуг "Мои документы" будет проведена информационная акция", рассказали "РГ" в управлении ФССП России по Москве.

Судебные приставы ГУФССП России по г. Москве в мобильных пунктах ознакомят всех обратившихся с возможностями мобильного приложения "ФССП России" и электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств", позволяющих в любое удобное время получить актуальную информацию о наличии задолженностей и оплатить их в режиме онлайн. Сама проверка займет несколько минут. В будущем люди смогут наводить о себе справки самостоятельно.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона