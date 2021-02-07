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07.02.2021 14:08
Рубрика: Экономика

Новая программа туристического кешбэка будет запущена уже в феврале

Текст: Алексей Дуэль
Ростуризм готовит новый раунд программы туристического кешбека, когда при покупке тура по России путешественник может вернуть себе часть стоимости поездки. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова сказала журналистам во время форума "Внутренний туризм - новые возможности" в Улан-Удэ.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Программа кешбэка дала уникальный эффект для туристов и отрасли, - сообщила она. - Мы готовы и дальше делать ее еще более удобной для туристов. Продление программы кешбэка возможно уже в феврале".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Кроме того, субсидии будут распределены между объектами инфраструктуры в региональных туристических кластерах.

"В этом году мы готовимся к запуску льготного кредитования инвесторов под строительство туристической инфраструктуры, - добавила глава Ростуризма. - Правила находятся на согласовании".

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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