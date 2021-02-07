Овечкин набрал четыре очка в матче против "Филадельфии"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Филадельфии" - 4:7. Два гола и две передачи на счету лидера "Кэпиталз" Александра Овечкина.

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ открывал матч между "Вашингтоном" и "Филадельфией". В стартовом периоде команды забросили три шайбы. Дважды удалось отличиться "Вашингтону".

На 12-й минуте встречи в большинстве Александр Овечкин фирменным броском из круга вбрасывания поразил цель.

Второй гол всецело стал заслугой лидера и капитана "столичных". Овечкин вошел в зону, красиво прокинул шайбу между ног защитнику и, сблизившись с вратарем, под острым углом отдал передачу на дальнюю штангу, где Том Вилсон поразил пустые ворота.

"Филадельфия" стараниями Скотта Лоутона отыгралась. Он же сравнял счет во втором периоде, но Овечкин снова вывел свою команду вперед, на этот раз броском от синей линии. Для Ови эти шайбы стали 710-й и 711-й в карьере в регулярных чемпионатах.

have yourself a DAY alex ovechkin pic.twitter.com/CHGfBMoE5J — Washington Capitals (@Capitals) February 7, 2021

Но "летчикам" после этого удалось перехватить инициативу. Роберт Хэгг восстановил равенство, а затем Джеймс ван Римсдайк впервые в матче вывел вперед "Филадельфию". И тут снова напомнила о себе первая тройка "Вашингтона". Овечкин нашел передачей Никласа Бэкстрема, который в ближнем бое переиграл голкипера соперника.

Третий период стал для Овечкина и партнеров настоящим кошмаром. Дубль Шона Кутюрье и третья шайба в матче Лоутона установили окончательный результат - 4:7.