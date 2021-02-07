Новости

Овечкин набрал четыре очка в матче против "Филадельфии" 22:55
В Москве при пожаре в высотке погиб один человек 22:30
Команда Загитовой получит 5 млн рублей за победу на Кубке Первого канала 22:15
Медведева дважды плакала по ходу командного турнира 22:12
В Москве замечено 50 видов редких животных 21:34
"Манчестер Сити" разгромил в гостях "Ливерпуль" 21:32
Кто возглавил кинопрокат России на минувших выходных 21:03
Фигуристка Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 20:39
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина 20:29
Команда Медведевой лидирует перед выступлением одиночниц 20:12
Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 22:55
Рубрика: Спорт

Овечкин набрал четыре очка в матче против "Филадельфии"

Текст: Максим Домчев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Филадельфии" - 4:7. Два гола и две передачи на счету лидера "Кэпиталз" Александра Овечкина.

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ открывал матч между "Вашингтоном" и "Филадельфией". В стартовом периоде команды забросили три шайбы. Дважды удалось отличиться "Вашингтону".

На 12-й минуте встречи в большинстве Александр Овечкин фирменным броском из круга вбрасывания поразил цель.

Второй гол всецело стал заслугой лидера и капитана "столичных". Овечкин вошел в зону, красиво прокинул шайбу между ног защитнику и, сблизившись с вратарем, под острым углом отдал передачу на дальнюю штангу, где Том Вилсон поразил пустые ворота.

"Филадельфия" стараниями Скотта Лоутона отыгралась. Он же сравнял счет во втором периоде, но Овечкин снова вывел свою команду вперед, на этот раз броском от синей линии. Для Ови эти шайбы стали 710-й и 711-й в карьере в регулярных чемпионатах.

Но "летчикам" после этого удалось перехватить инициативу. Роберт Хэгг восстановил равенство, а затем Джеймс ван Римсдайк впервые в матче вывел вперед "Филадельфию". И тут снова напомнила о себе первая тройка "Вашингтона". Овечкин нашел передачей Никласа Бэкстрема, который в ближнем бое переиграл голкипера соперника.

Третий период стал для Овечкина и партнеров настоящим кошмаром. Дубль Шона Кутюрье и третья шайба в матче Лоутона установили окончательный результат - 4:7.

Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам за историю НХЛ
Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса