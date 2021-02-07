Педагог из Беларуси: Благодаря пандемии появилось время для русскоязычных проектов

Пришла первая работа на Пушкинский конкурс-2021 для педагогов-русистов, тема которого в этом году: "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?". Ее автор - преподаватель Белорусского государственного университета из Минска Сергей Зеленко. По его мнению, пандемия стала стимулом к новым направлениям в работе, хотя сначала и внесла растерянность и смятение не только в привычный уклад жизни, но и в выверенную годами методику преподавания.

"Эту проблему смогут оценить лишь коллеги, которые сами пережили не одну бессонную ночь, организуя образовательный процесс в новых "ковидных" условиях", - пишет в своем эссе Сергей. Однако все негативные чувства и эмоции, испытанные на подготовительном этапе, возместились профессиональной гордостью за учеников, которым, как и ему, пришлось довольно быстро подстроиться под новые учебные реалии. Своеобразной компенсацией за этот нелегкий труд стал новый образовательный онлайн-формат, интерактивный и ориентированный на конкретного ученика.

"Понимание того, что в любой момент твоя жизнь может коренным образом измениться, и ты не в силах будешь повлиять на эти изменения, а сможешь лишь принять их, на мой взгляд, самый главный урок, который нам всем преподнесла пандемия. И вывод из этого урока может быть только один -нужно быть максимально подготовленными к подобным жизненным вызовам, готовым к освоению новых технологий и современных способов коммуникации, готовым к педагогическому взаимодействию с учениками в онлайн-среде при помощи мессенджеров, чатов, социальных сетей и специализированных образовательных порталов, готовым к самостоятельному освоению учебных заданий нового типа, отличных от традиционных "прочитай", "напиши", "выучи", - размышляет педагог в своем эссе.

Как преподавателю РКИ, работающему с зарубежными студентами, русисту пришлось, например, осваивать возможности китайского мессенджера WeChat. Он предложил своим китайским студентам поисковые задания на верификацию информации в РИНЦ, SCOPUS, в других базах данных и электронных библиотеках, на составление списков литературных источников по заданной теме.

И такие задания очень нравились студентам, рассказывает Сергей.

Как ни удивительно, но благодаря пандемии появилось свободное время (не нужно было тратить два часа на дорогу в университет и обратно). И русист смог всего лишь за несколько месяцев реализовать несколько важных русскоязычных проектов. А среди них, научная работа, посвященная информационно-коммуникационным технологиям в обучении русскому языку как иностранному.