Пять театральных премьер февраля

Воодушевленные новыми послаблениями и увеличением количества зрителей в залах до 50 процентов, театры продолжают радовать публику новыми спектаклями. Вот главные театральные премьеры февраля.

"Как важно быть серьезным" в Маяковке

Театр Маяковского приглашает окунуться в фееричную атмосферу комедии Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Спектакль создан режиссером Анатолием Шульевым в содружестве с художником Мариусом Яцовскисом.

По сюжету два британских джентльмена Викторианской эпохи, чтобы понравиться своим избранницам, затевают рискованную и непредсказуемую игру, называя себя именем "Эрнест". В английском языке это имя созвучно прилагательному "серьезный". Неудивительно, что влюбленные девушки не только себя, но и всех окружающих быстро убедили, что их женихи Эрнесты - "серьезные люди". Однако невинная игра светских юношей приводит к самым неожиданным последствиям.

В премьерном спектакле главные роли сыграют Светлана Немоляева, Полина Лазарева, Виталий Ленский, Зоя Кайдановская, Илья Никулин, Иван Выборнов и Анастасия Дьячук.

"Войцек" в Театре им. Вахтангова

Спектакль "Войцек" продолжает цикл "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", посвящённый 100-летию Вахтанговского театра. Режиссеры Мастерской Римаса Туминаса обращаются к произведениям западных драматургов, оказавших влияние на мировоззрение и формирование творческого стиля Евгения Богратионовича Вахтангова. Среди них и немецкий драматург, поэт и учёный Георг Бюхнер.

Его драма "Войцек" идет во многих немецких театрах, на ее основе написаны оперы и мюзиклы, она даже была экранизирована. На вахтанговскую сцену "Войцека" в переводе Елены Михелевич перенес режиссер Хуго Эрикссен.

В основе пьесы лежит реальная история лейпцигского цирюльника Иоганна Христиана Войцека, казненного за убийство из ревности своей возлюбленной. В начале XX века "Войцека" читали как историю маленького человека, угнетенного безжалостными эксплуататорами. После Второй мировой образ солдата, над которым ставят медицинские эксперименты, приобрел и вовсе зловещие пророческие черты.

В спектакле играют Максим Севриновский, Евгений Князев, Ася Домская, Евгений Косырев, Павел Юдин, Василий Цыганцов и другие.

"Звезда вашего периода" Литвиновой в МХТ им. Чехова

Актриса, режиссер и сценарист, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова ставит авторский спектакль "Звезда вашего периода" на сцене Московского Художественного театра имени Чехова.

"Ранее Рената Литвинова поставила авторский спектакль "Северный ветер", с большим успехом идущий на Малой сцене Художественного театра. На этот раз, уже на Основной сцене МХТ, она выпускает спектакль "Звезда вашего периода", где одновременно является драматургом, режиссером-постановщиком и исполнительницей главной роли", - рассказала ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

По словам самой Литвиновой, это спектакль о кино и кинодивах, о любви взаимной и несчастной, о служении своей единственной Музе - кино, которую ни в коем случае нельзя предавать, потому что она обязательно отомстит. "Я сочинила спектакль именно про постсоветскую кинозвезду, со всем ее прошлым и воображаемым будущим, и это будет триллер и пронзительная драма одновременно - про вечные поиски любви, про актуальность, про личность, которая оправдывает всю прожитую жизнь", - отметила Литвинова.

Режиссер собрала звездный состав артистов: Юрий Чурсин, Павел Табаков, Кирилл Трубецкой, Софья Эрнст, Софья Евстигнеева, Мария Фомина, Михаил Рахлин, Раиса Максимова, Римма Коростелева, Павел Ващилин, Антон Лобан, Анастасия Скорик, Артем Панчик и Владимир Панчик.

"Задняя часть слона" в "Школе современной пьесы"

Театр "Школа современной пьесы" представляет спектакль "Задняя часть слона" по тексту Андрея Райкина в постановке режиссёра Греты Шушчевичуте.

Главный герой этой сатирической комедии - неудачливый актер, играющий в театре… заднюю часть слона в детском утреннике. Его жена собирается эмигрировать в Израиль, его жизнь в родной стране тоже не радует, но уезжать он не хочет. И вот однажды к нему пришли "вежливые люди" и сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться. В интересах госбезопасности артист - чью роль исполнил прекрасный комедийный актер Юрий Чернов - начинает работать "под прикрытием", изображая беглого губернатора-коррупционера.

Режиссер спектакля Грета Шушчевичуте признается, что сначала испугалась этой пьесы. "Нехорошо, мне, литовке, ставить спектакль о том, как плоха российская власть", - объясняет она. Но потом она поняла, что главная тема в спектакле совсем другая - несчастный актер, чья жизнь не удалась.

"Этой работой я хочу заставить зрителя задаться вопросами о власти, искушении деньгами, лживости. Этих вопросов много и все они заданы не напрямую, а через забавную историю, которая приключилась с главным героем в исполнении замечательного Юрия Чернова", - приводит слова режиссера пресс-служба театра.

Помимо Чернова в спектакле заняты Владимир Шульга, Ольга Гусилетова, Олег Царев, Алексей Гнилицкий, Джульетта Геринг, Мария Раевская, Максим Евсеев, Николай Голубев.

Горьковские "Мещане" в театре Ленсовета

В Академическом театре имени Ленсовета режиссер Василий Сенин представит новое прочтение пьесы Максима Горького "Мещане".

"Хочется приблизить, насколько возможно, пьесу 1901 года к нашему ощущению того, о чем в ней идёт речь. Я вижу историю людей, которые живут сегодня в совершенно ином мире, иных условиях, чем те, в которых прошло их детство", - приводит слова режиссера пресс-служба театра.

Соответствовать новому миру невероятно сложно, и люди с надрывом борются за собственное ощущение хозяев жизни, а потерпев поражение - тут же начинают эту жизнь ругать. "Безумие так называемых нормальных людей, безумие их попыток взаимодействия, безумие, которое признано нормой, так как оно не дано нам как выбор, но как единственный способ выживания в мире, где мы "оказались" помимо своей воли", - объясняет Сенин.

Пьеса Горького идеально подходит для того, чтобы поразмышлять о человеческих страстях и пороках, борениях и страданиях. Семья Бессеменова олицетворяет собой мир, утративший связь времён, герои подаются автором через взрыв чувств, в моменты наивысшего напряжения, кульминации их судеб.

Главные роли исполняют Артур Ваха, Светлана Письмиченко, Иван Шевченко, Татьяна Трудова, Кирилл Нагиев, Евгений Филатов и другие.