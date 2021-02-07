Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей

Президент на следующей неделе встретится с членами правительства, проведет заседание Совета по науке и образованию и примет участие в совещании судей. Об этом сообщил телеканал "Россия 1" (программа "Москва. Кремль. Путин").

На совещание пригласили судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Как рассказал ведущий программы Павел Зарубин, они обсудят итоги работы в прошлом году и поговорят о задачах на этот год.

Также Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности страны, сообщил телеканал.