Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой выиграла у команды двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на Кубке Первого канала. Уникальный и драгоценный трофей из серебра и хрусталя получила только одна сборная. Но необычный турнир в Москве подарил невероятные эмоции и опыт всем участникам, среди которых были почти все наши сильнейшие фигуристы.

Красивой и уверенной победой девушек над парнями завершился прыжковый фестиваль. Завораживающие прокаты показала Камила Валиева, которая освоила тройной аксель и дважды получала оценки выше официального мирового рекорда Алены Косторной в короткой программе и Александры Трусовой в произвольной. Во второй день турнира Михаил Коляда и Марк Кондратюк показали всю мощь квадов в исполнении мужчин.

О "битве полов" в фигурном катании и борьбе за путевки на чемпионат мира корреспондент "РГ" поговорил с обладательницей "серебра" чемпионата мира-2012 Аленой Леоновой.

Алена, вы как и большинство экспертов и болельщиков, ставили на победу девушек в прыжковом турнире?

Алена Леонова: Я болела больше за мужскую команду. Им было сложнее. Очень хотелось, чтобы они выиграли, отстояли мужское одиночное катание, показали свою силу. С другой стороны, результат не удивил. Девчонки все сделали, оказались стабильнее, убедительнее.

Уже в рамках соревнований Камила Валиева исполнила тройной аксель и получила оценки выше мирового рекорда. Как вам ее прокат?

Алена Леонова: Это самое яркое впечатление дня. Камила выступила невероятно. Ее катание - просто космос. Настолько все легко, отточено.

Валиева впервые обыграла Анну Щербакову. Это заявка на лидерство в сборной? Можно об этом по такому турниру судить?

Алена Леонова: Это противостояние началось еще на чемпионате России в декабре. Но, к сожалению, там Камила упала с акселя в короткой программе. Если бы не эта ошибка, как раз в Челябинске соперничество могло быть более напряженным, эмоциональным.

Щербакова, как чемпионка страны, гарантировала себе путевку на чемпионат мира. За оставшиеся два места в сборной борьба в финале Кубка России будет жесткой?

Алена Леонова: Я очень хочу, чтобы на чемпионат мира поехала Лиза Туктамышева. Чтобы она собралась, вставила четверной прыжок, который она начала делать еще в прошлом сезоне. В программах он у нее не получался, но на тренировках были удачные попытки. В этом сезоне уже после того как Лиза переболела коронавирусом, она четверной тоже делала. Думаю, Лиза будет идти ва-банк, чтобы попасть на ЧМ. Очевидно, что и Александра Трусова не останется в стороне. Она будет бороться за путевку, учитывая ее набор, ее стабильность, которую она наработала, перейдя в группу к Евгению Плющенко. Не будем забывать и про чемпионку Европы Алену Косторную, которая не принимала участие в чемпионате России и не выступает на командном турнире. Но она готовится к финалу Кубка России. Надеюсь, она восстановит все прыжки, в том числе тройной аксель, который приносил ей победы сезон назад.