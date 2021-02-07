Андрей Воробьев: Очень надеюсь, что коронавирус побежден

Восемь подмосковных больниц свернули ковидные койки и приступили к плановому приему пациентов. Число вновь заболевших снижается. Сегодня с коронавирусом госпитализируют около 500 человек в сутки. Это, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволяет отказаться от последних коронавирусных ограничений, в частности, вернуть к очному обучению студентов вузов.

"Я очень надеюсь, что ковид побежден. К 1 марта мы планируем открыть для планового приема 25 медицинских учреждений. А все, что закупалось для борьбы с пандемией - аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, многофункциональные койки - будет отправлено в те наши больницы, которые нуждаются в модернизации", - рассказал Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Губернатор также отметил, что уже более 100 тысяч жителей области сделали прививки от коронавируса и активная вакцинация продолжается.