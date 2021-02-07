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07.02.2021 17:30
Рубрика: Экономика

Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года

Текст: Ирина Огилько

Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тыс. квадратных метров, - отметил Петр Бирюков. - Все здания будут полностью обновлены - начиная от усиления перекрытий и перекладки инженерных коммуникаций до установки современных лифтов и систем безопасности".

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Он подчеркнул, что работы по ремонту объектов ведутся высокими темпами. Заммэра рассказал, что сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций. В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 км сетей, в том числе 9 км кабельных, более 4 км тепловых и порядка 3 км канализационных и водопроводных.

"В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем, - отметил Петр Бирюков. - Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе будет проведена отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменится функциональное зонирование.

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Например, в корпусе №7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим - вместо инфекционного отделения там планируется открыть стационар и отделение гнойной хирургии. "Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы, - подчеркнул Петр Бирюков. - До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы".

Он напомнил, что в 2020 году был завершен капремонт гематологического корпуса медучреждения.

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