Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года

Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тыс. квадратных метров, - отметил Петр Бирюков. - Все здания будут полностью обновлены - начиная от усиления перекрытий и перекладки инженерных коммуникаций до установки современных лифтов и систем безопасности".

Он подчеркнул, что работы по ремонту объектов ведутся высокими темпами. Заммэра рассказал, что сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций. В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 км сетей, в том числе 9 км кабельных, более 4 км тепловых и порядка 3 км канализационных и водопроводных.

"В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем, - отметил Петр Бирюков. - Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе будет проведена отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменится функциональное зонирование.

Например, в корпусе №7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим - вместо инфекционного отделения там планируется открыть стационар и отделение гнойной хирургии. "Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы, - подчеркнул Петр Бирюков. - До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы".

Он напомнил, что в 2020 году был завершен капремонт гематологического корпуса медучреждения.