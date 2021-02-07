Как развивается московский каршеринг

"Популярность каршеринга растет с уровнем узнавания сервиса, - рассказала "РГ" гендиректор "Делимобиля" Елена Бехтина. - И Москва как огромный и технологически продвинутый мегаполис находится на передовой его использования не только в России, но и в мире". Пандемия и необходимость держать социальную дистанцию тоже простимулировали этот сервис - теперь в одном только "Делимобиле" в Москве зарегистрировались более 4 миллионов человек. Чаще всего по будням жители столичного региона ездят в Восточный округ и далее в Балашиху, также популярно подмосковное Одинцово. По выходным на "Делимобиле" любят ездить в горнолыжные парки "Яхрома", "Волен", нередко автотуристы отправляются в Карелию, Санкт-Петербург, города Золотого кольца.

Как показывает общая статистика по Москве по всем каршеринговым операторам, горожане уже привыкли ездить на арендных авто в аэропорты - чаще всего во Внуково и Домодедово. Появилась также традиция отправляться на шеринге за покупками в ТЦ "Авиапарк", "Мега Белая дача" и другие мегамоллы города. Во многих случаях на каршеринге отправляются на прогулку в центр, ведь пользователи сервиса могут не платить за парковку - это входит в тариф. Популярность каршеринга, вероятнее всего, увеличится после запуска в Москве новой транспортной платформы MaaS - это приложение, которое построит самый удобный и недорогой маршрут с учетом всех видов московского транспорта, в том числе и каршеринга.

В пресс-службе столичного департамента транспорта отметили, что аварийность с участием водителей каршеринга в 2020 году снизилась. Шеринговые машины попадали в ДТП на 18 процентов реже, чем в 2019-м. Число погибших снизилось на 27 процентов, раненых - на 22. В частности, в прошлом году в этих авариях погибли 11 человек и был ранен 431, в 2019 - 15 и 555 человек соответственно. "При этом, несмотря на пандемию, сервис пользовался спросом - за год количество поездок снизилось всего на 6 процентов и составило более 44 млн поездок", - добавили в пресс-службе дептранса.

Конкретно в "Делимобиле" снижение аварийности связывают с введением автоматической онлайн-идентификации liveness, рейтинга клиентов и смарт-тестирования при ночных бронированиях. Как уже писала "РГ", это digital-тест на скорость реакции и внимание, его нужно пройти в приложении, чтобы система позволила запустить двигатель. Если арендатор "завалит" тест, его заблокируют на 4 часа. "Мы не намерены на этом останавливаться - впереди работа над улучшением действующих алгоритмов и запуск новых, - говорит гендиректор "Делимобиля" Елена Бехтина. - Наша цель - сделать так, чтобы водители каршеринга вообще не попадали в ДТП и не были их виновниками. Мы работаем более чем в 10 городах, и одна из наших приоритетных задач - воспитать культуру вождения".