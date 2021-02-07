Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое

Крупный пожар на юге Москвы продолжает распространяться, сообщают в пресс-службе МЧС России. Его площадь выросла уже почти втрое.

Ранее сообщалось, что огонь, по предварительным оценкам, распространился на 350-400 квадратных метров. Сейчас работающие на месте пожарные оценивают площадь в 1 тысячу "квадратов". Оперативные службы пытаются локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе загорелся металлический ангар. По некоторым данным, в нем могут находиться горючие лакокрасочные материалы. Сведения о пострадавших пока не озвучивались.