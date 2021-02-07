Пожар в Алабяно-Балтийском тоннеле ликвидирован

Возгорание в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 14:37, уточнили в главке. Через несколько минут пожарная команда была уже на месте. Горел грузовой автомобиль, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 14:54 пожар потушили, водителя осматривают медики.

Между тем на месте продолжают работать оперативные службы, въезд в тоннель со стороны улицы Алабяна по-прежнему перекрыт. Водители могут объехать этот участок по Ленинградскому проспекту.