В Москве замечено 50 видов редких животных

На природных территориях в черте Москвы в прошлом году было замечено 50 видов редких животных, сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

Из замеченных представителей редких видов 40 относятся к птицам, а 10 - к млекопитающим. В числе прочих редких животных зоологи зарегистрировали следующих представителей фауны: зайцев, горностая, черного хоря, лесную куницу. В числе обнаруженных краснокнижных птиц - широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие.

Ранее "РГ" сообщала, что в Москве были замечены представители видов птиц, которые ранее считались исчезнувшими - это осоед и серая утка. Их возвращение в Москву эксперты связывают с восстановлением естественных ареалов обитания.