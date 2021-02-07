В Подмосковье поезд врезался в автомобиль

В Московской области грузовой поезд протаранил автомобиль, который выехал на переезд под запрещающий сигнал.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, инцидент произошел в 14:45 на 96-м километре Рижского направления. Переезд был оснащен и светофором, и звуковым сигналом. По предварительной информации, водитель "легковушки" проигнорировал красный свет и попытался проскочить перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым, столкновения избежать не удалось.

Железнодорожники вызвали на место ЧП бригаду медиков. Врачи оказывают помощь водителю и пассажирам автомобиля. Как отмечают в МЖД, инцидент не повлиял на движение других поездов.