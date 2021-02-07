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07.02.2021 11:26
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье погибли пятилетний ребенок и его родители

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковном Щелкове погиб пятилетний мальчик и его родители.

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Трагедия произошла утром в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. Глава семьи позвонил в "скорую помощь" и сообщил, что всем домочадцам стало плохо, а в квартире пахнет газом. Когда врачи прибыли на место, мужчина, его жена и сын были мертвы. Старшая 14-летняя дочь была без сознания, ее экстренно отвезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте работают следователи, оперативники и работники газовой службы. Причиной смерти всех троих могло стать отравление газом.

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