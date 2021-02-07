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07.02.2021 14:59
Рубрика: Общество

В Тамбове прошел флешмоб в поддержку президента

Акция в поддержку президента России собрала в Тамбове более полутора тысяч человек: студентов, врачей, преподавателей, представителей самых разных профессий и слоев общества.

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Не было только пенсионеров - для них пока сохраняется рекомендация не появляться в людных местах. Кодом флешмоба стали сообщения "Пора встречаться", а местом встречи - дворец спорта "Тамбов".

- Это обычные люди, поддерживающие президента. Во дворец спорта они пришли по собственной инициативе. Во время акции соблюдались все санитарные нормы и масочный режим, - рассказали в администрации региона.

В регионах Общество СМИ и соцсети Власть Позиция Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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