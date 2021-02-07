В Тамбове прошел флешмоб в поддержку президента

Акция в поддержку президента России собрала в Тамбове более полутора тысяч человек: студентов, врачей, преподавателей, представителей самых разных профессий и слоев общества.

Не было только пенсионеров - для них пока сохраняется рекомендация не появляться в людных местах. Кодом флешмоба стали сообщения "Пора встречаться", а местом встречи - дворец спорта "Тамбов".

- Это обычные люди, поддерживающие президента. Во дворец спорта они пришли по собственной инициативе. Во время акции соблюдались все санитарные нормы и масочный режим, - рассказали в администрации региона.