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07.02.2021 22:24
Рубрика: Власть

Гроза танков и дронов

Новый комплекс поразит цели и в небе, и на земле
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Тульское КБ приборостроения займется разработкой универсального противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который будет эффективно поражать и наземные, и воздушные цели.

Изюминка в том, что перспективный комплекс сможет засекать и уничтожать не только крупноразмерные цели, но и небольшие очень подвижные беспилотные летательные аппараты. Современные беспилотники, как правило, летают на высотах свыше километра, при этом постоянно маневрируя. К тому же по своим габаритам они небольшие, эффективная отражающая поверхность у них мала, да и тепловое излучение от работающего двигателя неинтенсивное. Засечь беспилотник в небе и эффективно навести на него ракету - дело очень сложное даже для самых современных систем ПВО.

Фото: Алексей Моисеев
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Как заявляется, ПТРК, которые разработают в Туле, будут иметь очень чувствительные сенсоры, способные реагировать на самое незначительное тепловое или радиоэлектронное излучение летательного аппарата. А головка самонаведения у ракеты такого комплекса будет работать в тепловизионном, оптическом и радиоэлектронном диапазонах.

Таким образом, создается совершенно новый вид управляемого ракетного оружия, которое совместит в себе возможности переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых. Встанет вопрос стоимость-эффективность. Цена новой ракеты будет, скорее всего, несколько миллионов рублей, а цена массово выпускаемого беспилотника - несколько сот тысяч.

Хотя, с учетом того, какой ущерб приносят беспилотники на поле боя, такое соотношение цен может оказаться приемлемым.

Год науки и технологий - 2021 Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула Оружие XXI века Оружие с Сергеем Птичкиным

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