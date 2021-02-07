Тульское КБ приборостроения займется разработкой универсального противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который будет эффективно поражать и наземные, и воздушные цели.

Изюминка в том, что перспективный комплекс сможет засекать и уничтожать не только крупноразмерные цели, но и небольшие очень подвижные беспилотные летательные аппараты. Современные беспилотники, как правило, летают на высотах свыше километра, при этом постоянно маневрируя. К тому же по своим габаритам они небольшие, эффективная отражающая поверхность у них мала, да и тепловое излучение от работающего двигателя неинтенсивное. Засечь беспилотник в небе и эффективно навести на него ракету - дело очень сложное даже для самых современных систем ПВО.

Как заявляется, ПТРК, которые разработают в Туле, будут иметь очень чувствительные сенсоры, способные реагировать на самое незначительное тепловое или радиоэлектронное излучение летательного аппарата. А головка самонаведения у ракеты такого комплекса будет работать в тепловизионном, оптическом и радиоэлектронном диапазонах.

Таким образом, создается совершенно новый вид управляемого ракетного оружия, которое совместит в себе возможности переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых. Встанет вопрос стоимость-эффективность. Цена новой ракеты будет, скорее всего, несколько миллионов рублей, а цена массово выпускаемого беспилотника - несколько сот тысяч.

Хотя, с учетом того, какой ущерб приносят беспилотники на поле боя, такое соотношение цен может оказаться приемлемым.