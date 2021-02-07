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07.02.2021 05:41
Рубрика: Общество

Якутск стал столицей "Тотального диктанта"

Текст: Дина Непомнящая

Столицей акции "Тотальный диктант" в 2021 году станет Якутск. Как сообщает РИА Новости, он победил в конкурсе, где за это право соревновались Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск, Томск и другие города России.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сто текстов о языке

Всероссийская проверка грамотности состоится 10 апреля. В Якутске читать текст диктанта будет его автор Дмитрий Глуховский. Ранее писатель отмечал, что создавая текст хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".

Напомним, что просветительская акция "Тотальный диктант" проходит ежегодно. Принять участие в ней может любой желающий. С 2004 по 2017 годы авторы диктанта зачитывали текст в аудитории Новосибирского госуниверситета. С 2018 года стали выбирать столицу диктанта. Первым удостоился этой чести Владивосток. После эстафету принимали Таллин и Санкт-Петербург.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Акция "Тотальный диктант"

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