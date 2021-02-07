Из-за схода вагонов в Забайкалье задержат поезд Владивосток-Москва

На станции Нанагры в Могочинском районе Забайкальского края, где произошел сход 17 вагонов грузового поезда, приостановлено движение. Из-за этого задержится пассажирский поезд дальнего следования №61 сообщением Владивосток - Москва. Он будет ожидать окончания ремонтных работ на станции Могоча.

"Пассажиры будут обеспечены бесплатным питанием. Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", - сообщается на сайте ЗабЖД.

Кроме того, в связи с происшествием отменен пригородный поезд №6220 сообщением Зилово - Ксеньевская.

Напомним, что пострадавших в результате ЧП не было, но нарушен габарит четного пути и наклонена одна электроопора. Последствия аварии устраняются силами двух восстановительных поездов. На месте работают оперативный штаб под руководством начальника дороги Александра Скачкова и комиссия ЗабЖД. В работах участвуют 120 сотрудников путевого комплекса.