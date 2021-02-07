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07.02.2021 05:50
Рубрика: Происшествия

В Благовещенске эвакуировали 20 человек при пожаре в пятиэтажке

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на 7 февраля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме Благовещенска. Горели кладовые в подвале. Из здания эвакуировали 20 человек.

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По информации ГУ МЧС по Амурской области, на месте происшествия работали 16 сотрудников Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ в составе четырех человек. Задействовали пять единиц техники.

Пожарным удалось справиться с огнем за 12 минут. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причины возгорания выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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