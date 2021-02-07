В Благовещенске эвакуировали 20 человек при пожаре в пятиэтажке

В ночь на 7 февраля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме Благовещенска. Горели кладовые в подвале. Из здания эвакуировали 20 человек.

По информации ГУ МЧС по Амурской области, на месте происшествия работали 16 сотрудников Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ в составе четырех человек. Задействовали пять единиц техники.

Пожарным удалось справиться с огнем за 12 минут. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причины возгорания выясняются.