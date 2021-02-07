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07.02.2021 18:50
Рубрика: Общество

История болезни - на "дереве"

Ученые рассчитали, как будет протекать заболевание
Текст: Антон Дерябин ( "Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Международная исследовательская группа, в состав которой входят ученые из нижегородского Университета Лобачевского, Красноярского государственного медицинского университета, Лестерского университета (Великобритания) и Института Кюри (Франция), недавно опубликовала в журнале GigaScience работу об использовании bigdata для определения путей развития болезни.

Исследователи проанализировали миллионы историй болезней пациентов с инфарктом и сахарным диабетом. Хотя руководитель мегагранта, профессор Лестерского университета Александр Горбань уверен, что предлагаемую методику можно применить к различным заболеваниям.

Фото: pixabay.com
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- Построение точной индивидуальной клинической траектории требует длительного наблюдения за больным, при этом необходимо обеспечить систематический сбор информации о состоянии его организма. Например, во время пребывания в больнице, - объясняет ученый. - Если количество одновременных наблюдений в больницах будет достаточно большим, то они дадут возможность прогнозировать структуру клинических траекторий.

Данные можно представить в виде дерева. Корень соответствует наименее сложному состоянию заболевания, ветви - возможные сценарии развития болезни, листья показывают конечные состояния: хронические заболевания или летальный исход. Определение типа траектории заболевания на максимально ранней стадии должно влиять на выбор терапии и увеличивать шансы на успех лечения.

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