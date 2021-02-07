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07.02.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Силы подъемные

В четырех регионах за год не заменили ни одного лифта
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
В четырех регионах в 2020 году не поменяли ни одного лифта, хотя замены требуют несколько сотен и даже тысяч.
Взносов жителей на капремонт для замены изношенных лифтов, как правило, не хватает. Фото: Артем Коротаев/ТАСС Взносов жителей на капремонт для замены изношенных лифтов, как правило, не хватает. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Взносов жителей на капремонт для замены изношенных лифтов, как правило, не хватает. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Среди этих регионов Ульяновская область, где к 2024 году требуется заменить 3264 лифта, или 71% от всех действующих. Ни одного лифта не поменяли в минувшем году также в Астраханской и Ивановской областях, а также в Мордовии, хотя там уже по несколько сотен лифтов с истекшим сроком эксплуатации. В Удмуртии в 2020 году проведены электронные аукционы на замену 7 лифтов, тогда как к 2024 году нужно заменить 3111 штук. В Самарской области заменили за год 116, тогда как потребуется обновить 8224. В числе проблемных также Курская, Архангельская, Вологодская, Смоленская, Ярославская области. Эти данные обсуждались на заседании Общественного совета при минстрое.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Жителям многоквартирных домов помогут с заменой лифтов

В 2020 году, несмотря на пандемию и сложности с проведением ремонта, были заключены контракты на замену 15 789 лифтов в 70 регионах. Это почти столько же, сколько в 2019 году (17 662 лифта). Всего же к началу 2025 года необходимо заменить 144 тысячи лифтов, стоимость работ оценивается в 360 млрд рублей. В конце 2020 года правительство выделило 750 млн рублей на целевые субсидии регионам, это поможет отремонтировать или заменить не менее 1010 лифтов.

144 тысячи лифтов необходимо заменить к началу 2025 года. Стоимость работ оценивается в 360 млрд рублей

Ремонт и замена лифтов - один из самых дорогих видов работ при капитальном ремонте, отмечала ранее исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Взносов, которые собирают собственники, не хватает для их замены.

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