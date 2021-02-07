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07.02.2021 18:37
Рубрика: Власть

Возврат из удаленки

В Кузбассе и Пермском крае на фоне снижения заболеваемости снимают ограничения
Текст: Юлия Потапова, Александр Шестаков ("Российская газета", Кемерово, Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Регионы России постепенно продолжают снимать коронавирусные ограничения - так, в Кемеровской области власти возвращают к обычному режиму работы спорткомплексы, театры, цирки и кинотеатры, а также кафе, рестораны и ночные клубы. А в Пермском крае приняты послабления по деятельности развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих развлекательные и досуговые услуги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях.
В Кузбассе в кафе почти все столики заняты. А социальную дистанцию никто не отменял. Фото: Донат Сорокин / ТАСС В Кузбассе в кафе почти все столики заняты. А социальную дистанцию никто не отменял. Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В Кузбассе в кафе почти все столики заняты. А социальную дистанцию никто не отменял. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Отныне площадки и залы в Кузбассе можно заполнять на все сто процентов. При этом организации общепита (включая фудкорты) должны обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями. Разрешены банкеты, корпоративы и прочие мероприятия.

Фото: iStock
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На полную мощность заработали бассейны, бани и сауны. В прежнем формате организуются детский отдых и оздоровление. А еще работодателям больше не рекомендовано переводить не менее тридцати процентов трудовых коллективов на "удаленку". Только совещания и собрания по-прежнему следует проводить онлайн. Противоэпидемический режим в Кузбассе решили ослабить на фоне снижения заболеваемости. В последнее время, по статистике местного оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в регионе - меньше сотни в день.

В Пермском крае же при посещении детских развлекательных центров и организаций, предоставляющих развлекательные и досуговые услуги, необходимо соблюдать меры безопасности. Обязательное условие - наличие средств индивидуальной защиты, а также выполнение методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором: социальное дистанцирование, использование антисептических средств. Число одновременно находящихся в игровом зале посетителей устанавливается исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.

В частности, возобновляет работу Пермский цирк. Согласно утвержденным изменениям, представления в цирке будут проводиться без антракта, в помещении запрещено осуществлять торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, а администрации цирка необходимо контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий посетителями.

Также в Пермском крае с учетом всех необходимых требований безопасности разрешено посещать концерты, а также театры и кинотеатры при соблюдении условий заполняемости залов не более чем наполовину и "шахматной" рассадки зрителей.

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