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07.02.2021 11:32
Рубрика: Общество

В Татарстане на фестивале саней испекли самый большой блин в России

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Мамадыше прошел пятый фестиваль креативных саней SunnyФест. Традиционную зимнюю забаву - катание с горок здесь превратили в настоящий карнавал с элементами экстрима. Участники преодолевали стометровую ледовую трассу на самых невообразимых и, далеко не всегда устойчивых, конструкциях умудряясь на ходу разыгрывать театрализованные сценки.

В этом году фестиваль собрал 54 команды со всей республики и соседних регионов. Сани готовили загодя, почти как в пословице. Их оригинальный внешний вид, надежность и ходовые качества - это залог успеха. Так что ради пяти минут эффектного спуска с горы, приходится, порой, приходится трудиться два-три месяца.

Фото: Предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля
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Сани, согласно условиям конкурса, могут быть любой формы. Но есть несколько ограничений. В конструкции не допускаются открытые металлические части, острые и режущие элементы. Ширина не должна превышать два метра. В движение санки могут приводиться только силой человека - никаких двигателей и источников энергии.

Глядя на представленные в Мамадыше образцы, понимаешь, что эти пункты не лишние. Полету народной инженерной мысли нет предела. И, как показывает практика, превратить в сани они могут практически любой предмет. Чего здесь только не встретишь: кровати, раритетные советские парты, модифицированные люльки от мотоциклов. Причем, все они часть сценического действа, да и члены экипажа здесь находятся в образе. Вот сквозь людскую толчею два гренадера катят конструкцию, с огромной пушкой, за которой восседает человек в треуголке. "Я татарский барон Мюнхгаузен!", - кричит он. Пушку заряжают, и она к всеобщему удивлению выдает залп из конфет.

Выясняется, что роль барона играет руководитель молодежного отдела центральной мечети Нижнекамска Карим Хасанов. И на фестивале его команда не впервой.

- В прошлом году мы взяли гран-при, - рассказывает он. - У нас были сани в виде двух самолетов: впереди немецкий, а сзади его подбивает советский. Причем, он по-настоящему сгорел, когда мы скатывались с горы.

А вот учитель физики и труда мамадышской школы № 1 Ильнур Насибуллин вместе с коллегами, физруком и преподавателем информатики, смастерили из ДВП танк Т-34.

- Я как физик все рассчитал, - смеется он. - Низ у конструкции тяжелый, она не опрокинется, а длинна такая, что ее не будет разворачивать.

Не могли ни обыграть в этом году команды и тему пандемии. Были здесь даже сани в форме коронавируса. Но, все же, главным источником вдохновения для участников служил советский кинематограф. Корреспондент "РГ" встретил на фестивале два "автомобиля" с Трусом, Балбесом и Бывалым, "цементовоз", в котором сбежали из тюрьмы герои "Джентльменов удачи". Но больше меня повеселила команда из Пестречинского района Татарстана, обыгравшая знаменитую сценку из "Иронии судьбы". Ту, где пьяный Ипполит принимает душ в пальто и зимней шапке. При этом мудрить с конструкцией не пришлось. В качестве саней использовали самую обычную ванную.

Фото: rusminnikhanov /instagram.com
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Не обошлось на фестивале и без сказочных персонажей. Здесь особенно проявила себя Баба Яга в ступе. Попробуйте-ка, сохранить равновесие в такой конструкции! Ну а самым ярким в буквальном смысле стало выступление главы Мамадышского района Анатолия Иванова. Он скатился с горы на санях в виде дракона в сопровождении фейерверка.

На юбилейном фестивале гостей удивляли не только санями. Здесь испекли самый большой блин в России диаметром 2,51 метра. Для этого потребовалась огромная чугунная сковорода весом 800 килограммов. Устанавливали ее подъемным краном. За процессом приготовления наблюдали представители Книги рекордов России. Они и подтвердили, что в Мамадыше побили предыдущий рекорд, установленный в 2014 году жителями города Дмитрова в Московской области. Тогда они испекли блин диаметром 2,17 метра. Сразу же после фиксации результата мамадышский гигант был съеден.

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