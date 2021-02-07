В Уфе при столкновении двух автобусов пострадали четыре человека

7 февраля в Уфе столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

Авария произошла около 12 часов по московскому времени на остановке "Фирма Мир". Сообщается, что столкнулись маршрутные автобусы Mersedes и "НефАЗ", двигавшиеся в попутном направлении.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса Mersedes, в том числе 17-летний молодой человек. Им понадобилась помощь врачей.