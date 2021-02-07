Юные жители кузбасского моногорода Междуреченска заказывают и оплачивают школьные обеды по телефону.

Здесь действует мобильное приложение "Feed point - Точка питания". Скачав его в Google Play или App Store по ссылке, размещенной в чатах и на сайтах школ, можно в пару кликов заказывать и оплачивать блюда. Без комиссии, с любой банковской карты.

А еще - отправлять в городской комбинат питания отзывы о качестве еды и даже предлагать свои рецепты.

"Число учащихся средних и старших классов, желающих питаться в школьных столовых, начало расти с запуском этого мобильного приложения. Оно создано благодаря проекту "Умный город", - рассказала "РГ" директор муниципального комбината школьного питания Татьяна Иванова.

Свое меню школьники обычно составляют за неделю-полторы. В любой момент они могут заглянуть в мобильник и отменить заказ.

"Родители довольны, что могут контролировать и меню, и стоимость детского питания, где бы ни находились, даже в транспорте. Теперь все стало прозрачно и понятно, за что именно и сколько платит ребенок, - отмечает Иванова.

Проект, ставший финалистом федеральной программы "Включи свой город", всего за несколько месяцев помог довести охват школьников Междуреченска горячим питанием до 95 процентов.

Сегодня при заказе горячих обедов мобильное приложение используют 12 тысяч учащихся. Рецептов, правда, пока не предлагают.

Но обратная связь, по словам директора комбината питания, налажена. И это позволяет быстро реагировать на пожелания и замечания.