В Новосибирске занялись возрождением малых городских рек

Берега небольших рек Новосибирска превратят в доступные и комфортные места отдыха горожан. И эта работа уже началась.

Разработан дизайн-проект благоустройства зеленой зоны в пойме реки Каменка (приток Оби) - "Ландшафтный парк Каменка". Новую территорию начнут создавать в 2022 году при поддержке нацпроекта "ЖКХ и городская среда". На создание парка город получит федеральное финансирование, когда будет разработана проектно-сметная документация.

Проект уже прошел общественные слушания, горожане высказали свои предложения. "Концепция будущего парка в пойме Каменки включает десять ландшафтных зон: детская, спортивная, событийная, экотропы, визит-центр, пункт проката, администрация с пунктом охраны, смотровые площадки и для выгула собак", - рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.

В черте города протекает восемь малых рек, общая протяженность которых в границах мегаполиса - около 70 километров, а ширина их долин от 50 до 300 метров. Основная проблема территорий, по которым они протекают, - огромное количество мусора на берегах, ЛЭП, промплощадки, частный сектор и садоводческие общества. В пойме Каменки образовалась гора мусора высотой пятнадцать метров. Архитекторы предлагают сделать из нее искусственную террасу с крутым склоном, чтобы зимой можно было кататься с горки. Иначе, отмечают, "мусорную" проблему не решить. "То, что в поймах малых рек начнут появляться зеленые зоны, - уже хорошая новость,- отметила главный эксперт проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Александра Архипова.

В черте города протекает восемь малых рек, общая протяженность которых около 70 километров

Спрос у горожан на прогулки в экологически чистых местах с каждым годом растет. И в Новосибирске это учитывают, разрабатывая программы обустройства общественных пространств. Малые реки входят в эти планы. "Нужен системный проект по возрождению малых рек, совместный с министерством природных ресурсов Новосибирской области, в чьей компетенции находится водоохранная деятельность. Для этого необходимо выработать принципиально новые экологические, градостроительные стандарты", - считает заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.